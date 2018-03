TV Hermannstein wächst stetig

„Das Jahr 2017 war wieder ein sehr erfolgreiches Jahr, sowohl in sportlicher, als auch gesellschaftlicher Hinsicht“, sagte der Erste Vorsitzende Roland Samsel, der die Mitglieder im Vereinsheim begrüßte und auf die stetig steigende Zahl der Mitglieder hinwies.

„Wir haben jetzt 994 Mitglieder, rund 40 Prozent davon Kinder und Jugendliche, was seit 2009 einer Zunahme von 27 Prozent entspricht.“ Samsel verwies für dieses Jahr bereits auf eine bestens gelungene Faschingskampagne, in der sich die TV-Mitglieder beispielhaft engagierten.

Zu den Höhepunkten des Vorjahrs gehörte das erste Integrationssportfest der Stadt Wetzlar, das auch in diesem Jahr wieder in Hermannstein stattfinden soll. Im Mittelpunkt der Versammlung standen Vorstandswahlen. Anne Klös wurde zur neuen Ersten Kassiererin gewählt wurde. Neu ist auch ihr Stellvertreter Manuel Hund. Ebenso einstimmig wurden der stellvertretende Vorsitzende Matthias Karen, Zweiter Schriftführer Peter Fink, Jugendvertreterin Ramona Karen sowie die Abteilungsleiter Andreas Reuschling (Turnen), Karin Fischer-Bechtel (Freizeit und Gesundheit) und Gaby Karen (Laufen und Walken) wieder gewählt. Neue Abteilungsleiterin Volleyball ist Jennifer Wagner.

Während der Hauptversammlung wurden auch die langjährige Kassiererin Stephanie Engel und Berthold Felkl, der viele Jahre als Pressewart tätig war, mit einer Ehrung aus ihren Ämtern verabschiedet.

Neben den Berichten aus dem sportlichen und gesellschaftlichen Vereinsleben wurden auch die wichtigsten Termine für dieses Jahr bekannt gegeben. Mit dem Trimmtrab ins Grüne am 24. April beginnt die Lauf-Saison, am 16. und 17. Juni findet der 20. Beachvolleyball-Cup mit Beach-Party statt, der Vereinstag ist für den 17. Juni geplant, das zweite Integrationssportfest steht am 19. August auf dem Plan.

Der TV richtet die fünften Meisterschaften der Leichtathleten der Jugend U12 aus

Am 6. Oktober ist das Weingut Radeck in Nierstein Ausflugsziel. Nicht zu vergessen: der Kampagnenbeginn am 11. November, der Jahresabschluss am 15. Dezember und die Winterwanderung am 29. Dezember.

Außerdem nehmen die Mitglieder des TV Hermannstein am Bürgerfest, dem Brückenlauf, dem 73. Bergturnfest in Greifenstein und am Adventsbasar auf dem Hofgut teil und richten die fünften Leichtathletikmeisterschaften der Jugend U12 aus.

Mehr Informationen zum Verein findet man unter www.tv-hermannstein.de im Internet. (hp)