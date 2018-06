Täglich Alkohol trinken schadet

„Was moderate Mengen Alkohol auslösen können, wird maßlos unterschätzt“, warnt Professor Volker Ellenrieder, Direktor der Klinik für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie der Universitätsmedizin Göttingen.

Mit „moderatem Konsum“ meint der Arzt: rund 40 bis 60 Gramm reinen Alkohol täglich. Das entspricht rund zwei bis drei Gläsern Bier oder Wein. „Wer das über Jahre so macht, riskiert nicht nur Leberschäden.“ Es kann etwa auch zu einer chronischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse kommen. Und die wiederum ist ein Hauptrisikofaktor für Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) empfiehlt, zumindest an zwei Tagen in der Woche keinen Alkohol zu trinken. An den übrigen Tagen sollten Männer nicht mehr als 24 Gramm Alkohol und Frauen nicht mehr als zwölf Gramm Alkohol konsumieren. Das entspricht ungefähr einem großen Glas Bier oder Wein für Männer und einem kleinen für Frauen. (dpa)