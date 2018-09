Tänzerische Leckerbissen

Weilburg-Waldhausen Bereits zum 30. Mal veranstaltet der Tanzclub „Blau-Orange“ Weilburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Weilburg seinen Herbstball. Dieser findet am Samstag, 20. Oktober, ab 20 Uhr im Bürgerhaus in Waldhausen statt. Einlass mit Sektempfang ist ab 19 Uhr. Für Tanzmusik sorgt Frank Mignon mit seinem Trio. In den Tanzpausen wartet ein Showprogramm. Als Höhepunkt zeigen Dora Szöke und Paul Krügener eine Akrobatik-Poledance-Show. Eintrittskarten für 15, ermäßigt zwölf, Euro sind bei der Residenz-Buchhandlung in Weilburg unter Tel. (06471) 30024 erhältlich. (red)