Tag der Arbeit ist für die meisten einfach ein freier Tag

Regina Peter (56) aus Hörbach: „Wir kennen zwar noch die Kundgebungen der Gewerkschaften am 1. Mai, doch die sind für uns kein Thema. Wir genießen stattdessen die blühende Natur und möchten diesen Feiertag mit der Familie zusammen verbringen. Für mich ist der Maianfang der Start in den Frühling und für gute Laune. Wir hoffen auf schönes Wetter und werden grillen. Vielleicht mache ich zwischendurch mit meiner Freundin eine kleine Radtour mit den E-Bikes.“

Rolf Giebeler (64) aus Freudenberg: „Wir haben zwar im Urlaub oft die Kundgebungen der Gewerkschaften in verschiedenen Städten mitbekommen, das hat uns jedoch wenig interessiert. Für uns bedeutet der Maianfang den Beginn der Vorsommerzeit mit einer bunt blühenden Landschaft. Bei uns im Wittgensteiner Land gab es in früheren Jahren die Tradition der Maikinder. Sie waren am 1. Mai mit Körbchen singend von Haus zu Haus unterwegs und bekamen Waffeln als Geschenk. Wenn diesmal das Wetter schön ist, werden wir uns in der Umgebung eine Feier unter einem Maibaum aussuchen. Vielleicht tanzen wir auch auf einer Veranstaltung in den Wonnemonat hinein, das ergibt sich dann noch.“

Herbert Kraus (69) aus Allendorf: „Der 1. Mai war zwar in früheren Jahren der Tag der Arbeit, doch an Kundgebungen hatte ich nie Interesse. Ob diese Gewerkschaftsveranstaltungen noch zeitgemäß sind, ist zweifelhaft. Wir als jugendliche Gruppe des Haigerer Spielmannszugs sind früher lieber mit einem Kasten Bier im Bollerwagen fröhlich durch die Landschaft gezogen. Später war ich jahrzehntelang als Vorstandsmitglied der Heimat- und Wanderfreunde Langenaubach beim IVV-Volkswandertag im Einsatz. Diese Veranstaltung findet ja nicht mehr statt, ich lege daher eine Pause ein und werde mit meiner Familie und der neu geborenen Enkelin Victoria einen schönen Tag verbringen. Vielleicht besuche ich nachmittags noch als Funktionär die Taubenausstellung in Würgendorf.“

Roland Lay (52) aus Breitscheid: „Ich kenne die Tradition der Maikundgebungen. War in meinem früheren Beruf als Polizeibeamter oft mit im Einsatz. Hier in Breitscheid hat seit 14 Jahren der Töpfermarkt an diesem Feiertag Priorität. Ich bin morgens vor der Kundgebung zwar in Herborn, beteilige mich jedoch am Sponsorenlauf zugunsten eines Radweges zwischen Uckersdorf und Medenbach.“

Manfred Gonschorek (79) aus Haigerseelbach: „Die ersten Kundgebungen zum 1. Mai habe ich in meiner Jugendzeit in der ehemaligen DDR mitgemacht. Das waren Umzüge der Pioniere und Kampfgruppen in meiner Geburtsstadt Köthen in Sachsen Anhalt. Später in der Bundesrepublik war ich als Gewerkschafter oft bei Veranstaltungen am 1. Mai mit dabei. Gut so, dass es immer noch solche Kundgebungen für friedvolles Miteinander und die Rechte der Arbeitnehmer gibt und damit der eigentliche Sinn dieses Feiertages erhalten bleibt. Allerdings nehme ich mittlerweile lieber als Sänger des MGV „Concordia“ Haigerseelbach am Maibaumaufstellen in Würgendorf und am Maifest des SSV teil.“ (kds)