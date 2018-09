Tag der Regionen ruft am  7. Oktober nach Herborn

Der Tag der Regionen bringt alljährlich Direktvermarkter, Kunsthandwerker, Betriebe, Vereine, Verbände, Initiativen und viele weitere Engagierte zusammen. Im Aktionszeitraum vom 21. September bis 7. Oktober präsentieren diese Akteure in ganz Deutschland die Stärken ihrer Regionen und die Vorteile regionalen Wirtschaftens.

Das Motto lautet in diesem Jahr: „Weil Heimat lebendig ist.“ Jedes Jahr zieht der Tag der Regionen zwischen 4.000 und 5.000 Gäste an. Bunt, vielfältig und öffentlichkeitswirksam wird gezeigt, was unsere Region zu bieten hat.

Schirmherr der Veranstaltung ist der Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Wolfgang Schuster.

Von 10 bis 18 Uhr präsentieren sich über 80 Aktive

Der Sonntag, 7. Oktober, Tag beginnt um 10.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Turnhalle des Johanneum-Gymnasiums. Um 11 Uhr wird die Veranstaltung durch Landrat Wolfgang Schuster, den gastgebenden Bürgermeister Hans Benner und den Vorsitzenden des Vereins Region Lahn-Dill-Bergland e.V., Julian Schweitzer offiziell eröffnet.

Über 80 Akteure werden zeigen, was in unserer Region steckt. Wertvolle Handarbeiten und selbstgefertigte Produkte werden zum Kauf angeboten. Soziale Vereinigungen und Initiativen aus der Region stellen ihre Arbeit vor.

Regional, fair und nachhaltig wird für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt ein umfangreiches regionales Essensangebot und ein Kuchenbüffet.

Weitere Mitmachaktionen werden Groß und Klein erfreuen. Ein buntes Bühnen- und Kinderprogramm sorgt für jede Menge Abwechslung. Der Naturpark Lahn-Dill-Bergland informiert über seine Arbeit und über Ausflugsmöglichkeiten in der Region.

Wander- und Radkarten sind kostenlos erhältlich

Kostenloses Infomaterial wie Wander- und Radkarten erhalten die Besucher/innen am Infostand. Mit dabei ist auch der Nationale Geopark Westerwald-Lahn-Taunus, der die geologischen Highlights der Region präsentiert, sowie Hessen Forst mit einem Infostand und einer Mitmachaktion.

Kontakt und Infos: Region Lahn-Dill-Bergland e. V., Herborner Str. 1, 35080 Bad Endbach , Telefon 02776-80115, E-Mail: info(at)lahn-dill-bergland.de, Internet: www.lahn-dill-bergland.de