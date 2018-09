Tag der offenen Tür bei Weber Maschinenbau in Breidenbach

Am Samstag, 8. September, haben interessierte Besucherinnen und Besucher von 10 bis 16 Uhr in der Breidenbacher Günther-Weber-Straße 3 die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen des mittelhessischen Weltmarktführers zu werfen. Unter dem Motto „Entdecke Weber“ geben Weber-Mitarbeiter an verschiedenen Stationen, verteilt über weite Bereiche des Firmengeländes, Einblicke in Bereiche und Arbeitsabläufe des weltweit agierenden Unternehmens.

Auf ihrer Entdeckungsreise erfahren die Besucher Details zum Entstehungsweg der Maschinen von der Planung, Projektierung und Entwicklung bis hin zu Fertigung und Montage. Außerdem demonstrieren mehrere Maschinenvorführungen live, wie Wurst oder Käse zu Aufschnitt verarbeitet werden.

Auch weitere Attraktionen hält das Programm bereit: Auf die jüngeren Besucher wartet ein buntes Kinderprogramm mit Kinderschminken, Torwandschießen, einer Hüpfburg sowie einer Rallye, bei der spielerisch das Unternehmen erkundet werden kann.

Für Erfrischungen und das leibliche Wohl ist während der gesamten Veranstaltung bestens gesorgt. Die Besucher können sowohl aus einem herzhaften als auch aus einem süßen Angebot an Speisen wählen. Den Erlös des Verkaufs spendet Weber an die Hinterlandschule mit Standorten in Breidenbach, Biedenkopf und Steffenberg-Niedereisenhausen.

"Kommen Sie mit auf Entdeckungsreise!. Das Team von Weber Maschinenbau freut sich auf Sie!"

Über Weber Maschinenbau

Seit 1981 entwickelt und produziert das mittelhessische Familienunternehmen Maschinen und Systeme für die industrielle Verarbeitung von Lebensmitteln – vom Schneiden bis zum Verpacken der Aufschnittportionen. Dazu braucht es zunächst die sogenannten Slicer, welche Käse, Wurst und Schinken mit einer Leistung von bis zu 2000 Schnitten pro Minute in gleichmäßige Scheiben schneiden. Mit diesen Maschinen ist Weber sogar Marktführer – und zwar weltweit. Über verschiedene Transportsysteme gelangen die Wurst- und Käseportionen dann vollautomatisch zu sogenannten Thermoformern, welche die Aufschnitt-Verpackungen aus Folie formen. Das Ergebnis hat jeder sicher schon selbst aus dem Kühlregal genommen.

Angefangen hat Weber Maschinenbau allerdings nicht mit den Hochleistungsschneideanlagen, sondern mit der Herstellung von Entschwartungs- und Entvliesmaschinen, sogenannten Skinnern. Diese sind noch heute fester Bestandteil des Produktportfolios und natürlich ebenfalls beim Tag der offenen Tür zu sehen. Weber Kunden in aller Welt können somit auf ein breites Spektrum an Maschinen sowie Linien- und Automationslösungen zurückgreifen – für jede Leistungsklasse in Handwerk oder Industrie.

Eine Besonderheit bei Weber ist die außerordentlich hohe Fertigungstiefe. Alle aus Edelstahl gefertigten Maschinenteile und Schrauben kommen aus dem eigenen Haus. Der Hintergrund: Nur wer möglichst viel selbst produziert, kann beste Qualität dauerhaft garantieren.

Rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 25 Standorten in 21 Nationen sind heute bei Weber Maschinenbau beschäftigt. Der Hauptsitz in Breidenbach ist mit über 600 Mitarbeitern der größte Standort. Bis heute ist das Unternehmen in Familienbesitz und wird von Tobias Weber, dem ältesten Sohn des Firmengründers Günther Weber, als CEO geleitet. Weitere Infos gibt es unter www.weberweb.com.

Kontakt: Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach, Günther-Weber-Straße 3,

35236 Breidenbach, Telefon (06465) 9180, E-Mail: info(at)weberweb.com