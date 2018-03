Tagesmütter ausbilden

Die Koordinatorin zeigte sich mit dem Kurs-Auftakt zufrieden: „Das Modellprojekt läuft auch im zweiten Jahr erfolgreich“, kommentierte Anette Jakob den bisherigen Verlauf.

„Weil die Kleinsten große Nähe brauchen“ lautet der Leitgedanke des Programms des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Gesundheit. Auch für den zweiten Kurs im heimischen Raum, der im Januar begann, hatten sich trotz erhöhter Anforderungen an die Beteiligten elf angehende Tagesmütter angemeldet.

Im Rahmen des Projekts fördert der Bund 2017 und 2018 30 Modellstandorte

Neun Teilnehmerinnen stammen aus dem Lahn-Dill-Kreis, zwei kommen aus der Stadt Wetzlar, die erstmals Interessierte zu diesem Modell-Projekt entsandt hat.

Im Rahmen des Bundesprogramms werden bis Dezember 2018 rund 30 Modellstandorte gefördert, darunter auch der Lahn-Dill-Kreis. Mit dem Projekt des Ministeriums sollten, so Anette Jakob erläuternd, die Qualität der pädagogischen Tätigkeit von Kindertagespflegepersonen und das System Kindertagespflege weiter entwickelt werden.

Zu den erhöhten Anforderungen gehören ein zusätzliches 40-stündiges Praktikum in der Kindertagespflege, 100 so genannte „Selbstlerneinheiten“ und weitere 140 tätigkeitsbegleitende Einheiten. Die neue Qualifizierung, berichtete die Koordinatorin weiter, baue auf den langjährigen Erfahrungen des Lahn-Dill-Kreises und der Arbeiterwohlfahrt in der Aus- und Weiterbildung von Tagespflegepersonen auf.

Dankbar ist Anette Jakob vor allem den erfahrenen Kindertagespflegepersonen, die an der Qualifizierung durch die Bereitstellung von Praktikumsplätzen und an der Begleitung mitwirken.

Nach bestandener Prüfung im Mai, so Jakob, wird dann die Pflegeerlaubnis durch das Jugendamt des Lahn-Dill-Kreises beziehungsweise der Stadt Wetzlar erteilt, so dass die frisch ausgebildeten Tagesmütter im Juli ihre Arbeit aufnehmen können. (red)