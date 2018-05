Tanja Freudenmann

Lokalredakteurin

Geboren am 22. November 1977 in Reutlingen. Nach dem Abitur 1997 in Pfullingen freiwilliges soziales Jahr in einer Gruppe für geistig und körperlich behinderte Jugendliche in den Mariaberger Heimen (Gammertingen), anschließend Studium der Rhetorik und Germanistik an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Ab Herbst 1998 freie Mitarbeiterin des Reutlinger General-Anzeigers, dabei vor allem für die Außenredaktionen Münsingen und Pfullingen sowie für die Sportredaktion tätig. Von Juli 2004 bis Dezember 2005 Volontariat beim Reutlinger General-Anzeiger, Volontärskurse in Stuttgart und Blaubeuren, Mitglied des Projektteams "Zeitung macht Schule 2005". Von Januar 2006 bis Januar 2009 im Koordinationsbüro für Redaktion und Online bei der Zeitungsgruppe Lahn-Dill in Wetzlar tätig. Seit Februar 2009 als Redakteurin in der Lokalredaktion für die Berichterstattung aus Wetzlar zuständig. Zudem als Reisebegleiterin der Leserreisen der Zeitungsgruppe im Einsatz. Hobbies: Reiten, lesen und reisen, reisen, reisen (vorzugsweise in wärmere Länder).