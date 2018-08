Tanzen am Nachmittag

Solms-Burgsolms Am Sonntag, 26. August, beginnt um 15 Uhr in der Taunushalle in Burgsolms der nächste Tanznachmittag der Stadt Solms. Der Verein „Burgsolms aktiv“ bietet die Möglichkeit , in geselliger Runde zur Musik von der Gruppe „QuerBeet“ zu tanzen. Es gibt Kaffee, Kuchen und Getränke. Der Eintritt beträgt fünf Euro (ermäßigt mit Seniorenkarte vier Euro). Einlass ist ab 14.30 Uhr. (red)