Solms-Burgsolms Am Sonntag; 23. September, ab 15 Uhr findet in der Taunushalle der nächste Tanznachmittag der Stadt Solms und des Vereins „Burgsolms aktiv“ statt. Für den rechten Takt sorgt die Gruppe „QuerBeet“ mit Christine Schäfer-Junker am Mikrofon. Dazu gibt´s Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke. Der Eintritt kostet fünf Euro. (red)