Tanzfreude und Schuhplattler

Ein festliches Ambiente, alpenländische Kleidung überall, ein buntes, musikalisches Programm und eine „schmissige“ Moderation von Peter Wenzel prägten die Veranstaltung. Der Ball stand unter der Schirmherrschaft von Andreas Kaufmann, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Leica Camera AG, der allerdings aus Termingründen nicht dabei sein konnte.

Der offizielle Teil fiel kurz aus: Als Präsident der gastgebenden Deutsch-Österreichischen-Gesellschaft (DÖG) Wetzlar begrüßte Hans-Jürgen Irmer die Gäste, die im Laufe des Abends zunehmend tanzfreudiger wurden. Die DÖG ist mittlerweile mit mehr als 200 Mitgliedern die größte der acht Partnerschaftsvereinigungen in Wetzlar.

Irmer freute sich über das große Interesse an der zweiten Auflage des Steirerballs nach der Premiere vor zwei Jahren. Der Ball stelle einen Höhepunkt im Reigen der nicht gerade wenigen Veranstaltungen, Exkursionen und Fahrten dar, die die Deutsch-Österreichische Gesellschaft Mitgliedern und weiteren Interessierten biete. Das Ganze bilde den Rahmen einer im besten Wortsinne „gelebten“ Partnerschaft mit der Stadt Schladming in der Steiermark und den österreichischen Freunden.

Für diese nahmen die Schladminger Gemeinderätin Maria Drechsel und der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Schladming, Hansjörg Stocker, Gastgeschenke entgegen – besondere und historisch mit Wetzlar verbundene Kameras, natürlich aus der „Leica-Schmiede“, die die Schladminger Gäste zuvor im Leitz-Park ausgiebig besichtigt hatten.

Frank Holzer lobte für den Leica-Aufsichtsrat die Internationalität Wetzlars, zu der auch die DÖG beiträgt

Apropos Leica: In Vertretung von Andreas Kaufmann sprach Aufsichtsratsmitglied Frank Holzer in seinem Grußwort die Internationalität des Produktes Leica an, das zugleich in Wetzlar fest verwurzelt, innovativ und hochtechnologisiert sei. Holzer lobte, wie international Wetzlar sei, dies zeige sich auch in den Partnerschaftsvereinigungen. Die Deutsch-Österreichische Gesellschaft gehe mit nachahmenswertem Beispiel voran. Holzer verkündete unter dem Beifall des Publikums seinen Eintritt in die DÖG.

Die Wetzlarer Jagdhornbläser eröffneten das musikalische Programm, das dann im Wechsel von den Wetzlarer Altstadtmusikanten unter der Leitung von Otwin Balser und dem Egerland-Duo Fossi & Charly sowie der Gruppe „Steirergreens“ im Wechsel gestaltet wurde. Zwischendurch kamen als besondere Programmpunkte die Dachstein-Schuhplattler „D’Dachstoana“ und das Wetzlarer Alphornensemble aus Dutenhofen zu ihren Auftritten. Nicht zu vergessen die große Tombola mit 50 Preisen im Gesamtwert von rund 6000 Euro.

Selbstredend kam, dem Selbstverständnis der Veranstaltung als Ball Rechnung tragend, das Tanzen nicht zu kurz. Die Altstadtmusikanten, das Duo Fossi & Charly sowie die Steirergreens sorgten dabei für den nötigen Schwung. Und die Deutsch-Österreichische Gesellschaft durfte am Ende einen mehr als gelungenen zweiten Steirerball konstatieren.