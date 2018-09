Tastenkunst genießen

In Wetzlar laden Kantoren der evangelischen und katholischen Stadtgemeinde zu einem Orgelspaziergang ein.

Dietrich Bräutigam, Horst Christill und Michael Harry Poths hauen in den Kirchen in die Tasten. Start ist im 13 Uhr in Sankt-Markus in Dalheim (Berliner Straße).

Anschließend geht es nach Niedergirmes zur Sankt-Walburgis-Kirche (Gutleutstraße) wo um 14 Uhr die Besichtigung beginnt.

In der Stadtkirche am Schillerplatz stellt ab 15 Uhr Dietrich Bräutigam eine der ältesten Orgeln der Stadt vor. Zum Abschuss treffen sich die Orgelfreunde um 16 Uhr im Dom „Unserer Lieben Frau“.

Dort wird Horst Christill die Musik machen. (wv)