Tauferinnerung und Fahrradrallye

Mit einem Familiengottesdienst begann das Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde RuBelRa (Runzhausen, Bellnhausen und Rachelshausen) in der Runzhäuser Kirche.

Die neuen Konfirmanden beteiligten sich mit Gebeten und Lesungen am Gottesdienst. Passend zum Thema ging es in der Predigt, die wie in jedem Tauferinnerungsgottesdienst von der Handpuppe Lucy „gehalten“ wurde, um die Geschichte Noahs und den Bau der Arche.

Anschließend wurde die kleine Ella Payer getauft, was auch für die zukünftigen Erstklässler Till Benseler, Johann Ronzheimer, Franziska Schmidt, Lina Payer und David Bamberger (er kommt bereits in die zweite Klasse) etwas Besonderes war, da sie durch eine Einsegnung an ihre Taufe erinnert wurden und noch einmal eine miterleben konnten.

Im Anschluss an den Gottesdienst begab sich die Gemeinde zum Pfarrgarten, wo für Essen und Getränke gesorgt war. Anschließend folgte der Höhepunkt des Festes: Die Veranstalter hatten eine Fahrradrallye mit vier verschiedenen Stationen organisiert. Die sechs Teams, bestehend aus jeweils zwei Erwachsenen und zwei bis drei Kindern, starteten zeitversetzt ihre Tour rund um den Ort.

An der ersten Station mussten so schnell wie möglich verschiedene biblische Fragen beantwortet werden. Bei der zweiten Station wurde eine Strecke von etwa 450 Metern gefahren, wobei auch die Zeit gestoppt wurde. Die dritte Station war eine Art Schnitzeljagd, bei der die Teilnehmer einen „Schatz“ finden mussten.

Zu guter Letzt mussten die Teams einen Parcours absolvieren. Zunächst ging es auf eine Rampe, dann folgte eine Slalomstrecke, eine Wippe und zum Schluss musste man unter einer Stange drunter durchfahren.

Alle Kinder erhalten Urkunden

Währenddessen konnten sich alle, die nicht an der Fahrradrallye teilgenommen hatten, an einem Bibelquiz versuchen. Für die Kinder bestand außerdem die Möglichkeit, sich beim Fußballspielen auszutoben. Nach der Rallye standen Kaffee und Kuchen bereit.

Schließlich wurden noch die Gewinner der Fahrradrallye bekannt gegeben und die Kinder erhielten eine Urkunde. Zum Abschluss wurde das erste WM-Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft auf einer Großbildleinwand übertragen. (lbo)