Teams messen sich beim Schießen

Das sportliche Kräftemessen der Hobbyschützen hat in Schlierbach Tradition und erfreut sich seit Jahren stetig steigender Besucherzahlen. Ob Vereine, Interessengemeinschaften, Firmen oder Freunde – alle können mitmachen. Einzige Voraussetzung: Die Teilnehmer müssen mindestens 14 Jahre alt sein.

Auch wenn es um Pokale, Medaillen und Urkunden geht, stehen der Spaß und die Geselligkeit bei dem Wettbewerb doch im Vordergrund. So ist denn auch die Siegerehrung am Sonntag (9. September) in eine Bratpartie eingebettet. Kaffee und Kuchen werden für Teilnehmer und Gäste ebenfalls angeboten. Die Trophäen nehmen die erfolgreichsten Teams und Einzelschützen dann ab 17 Uhr in Empfang.

Vorurteilen entgegenwirken

„Mit jeder Veranstaltung möchten wir unseren Verein und das Schützenhaus einer großen Zahl an Menschen vorstellen“, sagt Ulrich Müller, Vorsitzender des Schützenvereins Schlierbach. In diesem Jahr haben die Mitglieder den Gastraum ausgebaut, um ihn heller und freundlicher zu gestalten.

Außerdem verpassten die Helfer der Außenfassade einen neuen Anstrich. „Es geht uns aber auch darum, den Sport und die ihn ausübenden Menschen in ein positives Licht zu rücken und so auf lange Sicht Stereotypen und Vorurteilen entgegenwirken zu können“, betont Müller.

Beim Großgemeinde-Pokalschießen haben Teilnehmer wie auch interessierte Besucher die Möglichkeit, den Verein, seine Mitglieder und ihre Angebote in lockerer Atmosphäre kennenzulernen. Eine Mannschaft besteht aus mindestens vier, maximal fünf Personen. Die besten vier Ergebnisse kommen in die Wertung.

Nicht alle Teammitglieder müssen zur gleichen Zeit beim Wertungsschießen antreten. Dafür stehen zwei Wettkampftage zur Verfügung – am Samstag, 8. September, von 14 von 18 Uhr und am Sonntag, 9. September, von 9 bis 13 Uhr. Der erste Schütze füllt den Anmeldebogen aus und nennt die Mannschaftsteilnehmer. Auch gemischte Teams (Frauen und Männer) können mitmachen.

Die Startgebühr beträgt fünf Euro je Schütze. Sie beinhaltet Scheiben, Munition und Versicherung. Meldeschluss ist am Sonntag, 9. September, um 11.30 Uhr.

Jedem Starter stehen fünf Probe- und 15 Wertungsschüsse mit einem Kleinkalibergewehr zu. Geschossen wird im Liegendanschlag, das Ziel befindet sich in 50 Meter Entfernung. Außerdem gibt jeder Teilnehmer noch einen Schuss für die Sonderwertung „Die beste 10“ ab. Die elektronische Trefferauswertung auf der modernen Anlage zeigt sofort das Ergebnis auf dem Bildschirm des Schützen an und ist auch live im Gastraum auf einem Großbildfernseher zu sehen.

Üben in der Trainingswoche

Wer sich mit dem Bewegungsablauf am Schießstand vertraut machen und ein wenig üben möchte, kann dazu die Trainingswoche nutzen. Das Schützenhaus in Schlierbach ist von Montag bis Freitag, 3. bis 7. September, jeweils von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Dort bekommen die Hobbyschützen eine Anleitung inklusive Sicherheitsunterweisung sowie Tipps zum Zielen und Abdrücken. Die erstplatzierten Mannschaften der Damen-, Herren- und Firmenklasse erhalten am 9.September jeweils einen Wanderpokal. Die Gewinner der Einzelwettbewerbe dürfen sich über Medaillen und Urkunden freuen. Die „beste Zehn“ aller Schützen wird mit 50 Euro belohnt. Während des Trainings wird jede „50er“-Scheibe mit einem Freigetränk prämiert. (mi)