Teamwork fürs Leben

Bei einem Notfall sind die Rettungskräfte in der Regel die ersten an der Einsatzstelle.

Sie führen die medizinische Erstversorgung durch, ergreifen lebensrettende Sofortmaßnahmen und arbeiten Hand in Hand mit Notärzten, Feuerwehr und Polizei. Sie betreuen Patienten beim Transport in die Klinik, überwachen die lebenswichtigen Körperfunktionen und halten diese aufrecht. Und damit nicht genug: Im Innendienst säubern und desinfizieren sie die Rettungsmittel, warten die Fahrzeuge, schreiben Einsatzberichte und Notfallprotokolle. Eine insgesamt anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe, auf die eine qualifizierte Ausbildung vorbereitet. Beim Roten Kreuz in Wetzlar lernen die Teilnehmer in praxisnahen Erste-Hilfe-Kursen, wie sie schon mit einfachen Handgriffen Menschenleben retten. Erfahrene Ausbilder vermitteln dabei das erforderliche Wissen, damit man in Notfallsituationen besonnen und ruhig bleibt und seinen Fähigkeiten vertraut. Das Kursangebot orientiert sich dabei an den unterschiedlichsten Lebenswelten: Führerscheinanwärter nehmen ebenso an unseren Ausbildungen teil wie frisch gebackene Eltern an den Kindernotfall-Lehrgängen.

Betriebliche Ersthelfer werden vom Roten Kreuz genauso geschult wie Senioren, Sportler und Tierfreunde. Für jeden ist der passende Kurs dabei. (red)