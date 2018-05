Technik anno dazumal erleben

Eschenburg-Wissenbach Anlässlich des internationalen Museumstages lädt das Museum für Fernmeldegeschichte (Am Berg 6) in Wissenbach für Sonntag, 13. Mai, von 14 bis 17 Uhr ein. Das Regionalmuseum Eschenburg unterhält das kleine Museum für Fernmeldegeschichte. Es soll an diesem Tag die Neugierde auf die vielfältigen Sammlungen wecken, spannende Entdeckungen ermöglichen und neue Zugänge zu der Thematik Fernmeldetechnik eröffnen. Als Innovation werden drei Fernschreiber in Betrieb gesetzt. Ein weiteres Highlight ist die Telefonvermittlungsanlage, die mit ihren technischen Elementen von 1927 bis 1996 auch heute noch funktioniert. Bestandteile des Telefonleitungsbaus und eine Sammlung von Münzfernsprechern und alten Telefonapparaten runden die Ausstellung ab. Kontakt: Gerhard Herget, (01 70) 8 10 63 18. (red)