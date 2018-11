Teil einer großen Veränderung

Ausbildung und Studium bedeutet, die Zukunft zu gestalten. Genau dies haben die 61 Auszubildenden und 25 dualen Studenten der Friedhelm Loh Group vor. Sie wollen Fachkraft für Lagerlogistik, Mechatroniker, Fachinformatiker, Kaufleute oder Wirtschaftsingenieure werden. Und das, in einer der interessantesten Zeiten. „In den nächsten 10 bis 15 Jahren werden wir erhebliche Veränderungen erleben. Industrie 4.0 wird ihr gesamtes Berufsleben verändern“, sagte Carsten Röttchen, Geschäftsführer Produktion bei der Begrüßung der neuen Auszubildenden: „Sie sind Teil dieser Veränderung. Und Sie alle sind Teil einer großen Familie.“ Das gilt auch für die dual Studierenden.

In den ersten Wochen hatten die Nachwuchskräfte daher viel Gelegenheit, diese „Familie“, die Unternehmensgruppe und die neuen Kollegen kennenzulernen. So besuchten sie mit dem Werk in Rittershausen einen der größten und wichtigsten Produktionsstandorte von Rittal. Seit kurzem packen auch die Studenten und kaufmännischen Auszubildenden im Werk mit an.

Besuch im Outdoorzentrum Lahntal und die Aktion „BOB“ kennenlernen

Wie dann das fertige Produkt zum Kunden kommt, erlebten die Nachwuchskräfte an einer weiteren Station ihrer Rundreise: Im Global Distribution Center in Haiger, dem neuen und modernsten Logistikkomplex des Unternehmens, machen sich Schaltschranklösungen und Zubehörteile auf den Weg in die Welt. Gleich nebenan entsteht das neue Werk für Kompaktgehäuse, die größte Investition in der Geschichte von Rittal, dessen Dimension vielen erstmals sichtbar und bewusst wurde.

Das Unternehmen mit seinen Perspektiven kennenlernen, ist das eine, was die Nachwuchskräfte in den ersten Wochen beschäftigt. Die Mit-Kommilitonen kennenlernen das andere. So hat der Besuch im Outdoorzentrum Lahntal bereits Tradition für den Start ins duale Studium bei der F.L.G: Vertrauen lernen, Grenzen überwinden, Neues zulassen – das passt auch zum Appell, den Produktionschef Röttchen an die Auszubildenden richtete: „Seien sie offen und bereit für Veränderungen.“

Die Ausbildungs- und Studiumskoordinatoren Tina Pfeiffer-Busch und Anke Wojtynowski-Scharf freuen sich auf die nächsten Jahre. „Junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, sie zu fördern und zu fordern – das ist unsere Motivation, unser Antrieb“, so Wojtynowski-Scharf. So wie das Outdoorzentrum Lahntal zum Studium gehört, so gehört die Aktion „BOB“ zur Ausbildung. Zum zehnten Mal war daher der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill des Polizeipräsidiums Mittelhessen zum Ausbildungsstart auf dem Stützelberg in Herborn. Polizeihauptkommissar Markus Schaaf informierte über die Kampagne gegen Alkohol am Steuer. Seit gut zehn Jahren gibt es „BOB“ in Hessen. Seit der Gründung bilden die Unternehmen der Friedhelm Loh Group aus. Seit 2001 sind auch Studierende an Bord, die im THM StudiumPlus in der Unternehmensgruppe und an der Technischen Hochschule Mittelhessen einen internationalen Bachelor-Abschluss erlangen. (red)