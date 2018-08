Teilsperrung am Gießener Nordkreuz

Zwischen dem Gießener Nordkreuz und der Anschlussstelle Staufenberg-Süd wird in der Nacht von Donnerstag, 16. August, (ab 21 Uhr) auf Freitag, 17. August, (bis 4 Uhr) sowie in der Nacht von Freitag, 17. August, (ab 21 Uhr) auf Samstag, 18. August, (bis 4 Uhr) am Gießener Nordkreuz die Auffahrt von der A 480 kommend auf die B 3 in Fahrtrichtung Marburg gesperrt. In Richtung Marburg steht nur der linke Fahrstreifen zur Verfügung.

In beiden Nächten ist in Richtung Marburg die Ausfahrt an der Anschlussstelle Staufenberg-Süd gesperrt. Die Umleitung führt über die B3-Anschlussstelle Lollar/Staufenberg-Nord. (red)