Tennisclub setzt weiterhin  auf seine bewährten Kräfte

Somit stehen Mirko Scheu (Sport), Frank Schneider (Kasse), Gertrud Schneider (Schriftführung), Philipp Alban (Jugend) und Christel Bleck (Organisation) weiter an der Vereinsspitze. Neue Kassenprüfer sind Ursel Poppe und Gerhard Hastrich.

Auch Ehrungen für langjährige Mitglieder standen auf der Tagesordnung. So wurden Alexander Alban, Florian Rosam, Maximilian Poppe, Beatrix Roth und Tobias Werner für 25-jährige Vereinstreue ausgezeichnet.

Derzeit hat der Verein insgesamt 186 Mitglieder. Davon sind fast 40 Prozent älter als 60 Jahre. Auch 36 Jugendliche sind im Club aktiv.

Neun Mannschaften nehmen an der Saison teil: vier Herrenteams, zwei Damenteams, zwei Damen-Doppelspaßteams und ein Juniorenteam. Die U18-Juniorinnen wechseln in das Damenteam. Die erste und zweite Herrenmannschaft treten als Spielgemeinschaft mit dem Tennisclub Bad Camberg an.

Für dieses Jahr sind ein Sommerfest am 21. Juli, ein Ortsvereinsturnier am 2. Sep­tember, ein Abschlussturnier am 30. September und Bouleturniere geplant. (jw)