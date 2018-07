Tennissport kennenlernen

Sinn Der Tennisclub (TC) Sinn bietet unter dem Motto „Spielend Tennis lernen – alle Schläge in nur fünf Wochen“ den Tenniskurs „Fast Learning“ für erwachsene Hobbysportler an. Am Mittwoch, 11. Juli, startet der TC den Kurs auf seinem Gelände. Innerhalb von fünf Wochen soll jeweils 90 Minuten pro Woche trainiert werden. Alle wichtigen Schläge und Spieltechniken stehen auf dem Programm. Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich, Schläger und Bälle werden gestellt. Trainiert wird in einer Gruppe mit maximal acht Teilnehmern.

Infos und Anmeldungen unter www.tcsinn.de sowie bei Silke Görlich und Lars Weyel unter (0 27 72) 57 16 72, unter (01 77) 4 14 92 78 oder per Mail an lars.weyel(at)tcsinn.de. (red)