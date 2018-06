Textilreiniger sind auch Chemiker

Wäsche waschen muss jeder mal. Klappe auf, Kleidung rein, Waschmaschine an. So einfach geht das, zumindest zu Hause. Wieso braucht man dafür eine dreijährige Ausbildung?

Andreas Wagner ist Azubi beim Bardusch Textil-Mietdienst in Ettlingen. Schon bald will der 21-Jährige seine Ausbildung zum Textilreiniger abschließen, er steckt mitten in den Prüfungsvorbereitungen.

„Man muss zum Beispiel wissen, wie fein Baumwolle ist, das sind zwischen 15 und 55 Tex auf 1000 Meter“, sagt er. Und man bekommt eine Ahnung davon, dass Textilreinigung mehr ist, als nur Knöpfe an Waschmaschinen zu drücken. „Man sollte Flecken erkennen und entfernen können, und man sollte das Zusammenspiel aus Temperatur, Zeit, Mechanik und Chemie in Waschanlagen verstehen.“

Vor drei Jahren wurde er über eine Berufsmesse auf die Ausbildung aufmerksam, machte zunächst ein Praktikum und unterschrieb schließlich den Ausbildungsvertrag. „Es war nicht so, dass ich total begeistert war, ich dachte, ich versuch es mal“, gesteht der 21-Jährige. Aus dem Versuch von einst ist inzwischen eine echte Perspektive geworden: Seinen Folgevertrag für die Zeit nach der Ausbildung hat Wagner bereits unterschrieben. „Ich habe auch schon überlegt, irgendwann vielleicht meinen Meister zu machen und Dosieranlagenmechaniker zu werden“, sagt er.

Für den Beruf wichtig sind Interesse für Textilien und Maschinentechnologie sowie eine gewisse Belastbarkeit.

Man sollte das Zusammenspiel aus Temperatur, Mechanik und Chemie in Waschanlagen verstehen

Schließlich geht es nicht nur darum, Waschmaschinen zu beladen und zu kontrollieren. Textilreiniger können unterschiedlichste Textilien waschen, pflegen und veredeln – vom Pelz bis zur Bettfeder. Sie müssen die Arbeitsmaschinen verstehen und warten können. Beim Berechnen von Waschmittelmengen sind mathematische Fähigkeiten gefordert, für das Mischen von Wasch- und Lösungsmitteln braucht es chemisches Verständnis.

„Man hat mit vielen unterschiedlichen Textilarten zu tun“, sagt Marco Seifen vom Deutschen Textilreinigungs-Verband (DTV). „Hierfür ist eine gute Kenntnis der Faserkunde notwendig, da die Textilien vor dem Wasch- und Reinigungsprozess dem jeweiligen Verfahren zugeordnet werden müssen.“ Eine Abneigung gegen naturwissenschaftliche Fächer sollten Azubis nicht haben, so Seifen. „Was aber nicht bedeutet, dass man in Mathe oder Chemie einen Leistungskurs besucht haben muss.“

Die Wäschereien kümmern sich nicht nur um Hemden und Hosen – auch Schutzausrüstungen zum Beispiel müssen die Fachkräfte waschen und gegebenenfalls desinfizieren, imprägnieren oder mit Flammen- und Säureschutz behandeln. Nach dem Waschen kümmern sich Textilreiniger um das Trocknen, Mangeln oder Bügeln der Textilien.

Voraussetzung für die Ausbildung ist in der Regel ein Hauptschulabschluss. Die Vergütung ist tariflich geregelt, aber regional unterschiedlich. Laut Bundesagentur für Arbeit liegt sie im ersten Ausbildungsjahr zwischen 619 und 675 Euro, im dritten und letzten Jahr gibt es 772 bis 841 Euro. Mit bestandener Prüfung steigt das Mindesteinkommen für Gesellen laut DTV auf knapp 1800 Euro.

Für ausgelernte Gesellen gibt es vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten: Sie reichen von der Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt über die Ausbildung zum Textilreinigermeister bis hin zu einem Studium in der Textil- oder Bekleidungstechnik. Die Fachkräfte findet man in kleinen Wäschereien genauso wie in großen industriellen Reinigungsbetrieben oder Leasingfirmen für Textilien.

Andreas Wagner entschied sich für die Arbeit in einem Großbetrieb: Täglich kümmert er sich um vier Waschschleudermaschinen und fünf Trockner. Das sind pro Waschvorgang und Maschine zwischen 10 und 50 Kilogramm Wäsche. „Ich kümmere mich um den ganzen Ablauf, bin dauernd auf den Beinen“, sagt er. Die Verantwortung für all diese Maschinen zu tragen, mache ihm besonderen Spaß. Weniger Freude finde er dagegen am Sortieren der Wäsche. „Da steht man stundenlang“, sagt er, ein wenig missmutig. Zumindest manchmal ist die Arbeit der Profi-Wäscher also doch ganz ähnlich wie das Waschen zu Hause. (dpa/tmn)