Theater: „Gute Besserung“

Villmar-Aumenau In der Eichelberghalle präsentiert die Theatergruppe Aumenau ihre Komödie „Gute Besserung“ von Bernd Gombold unter Regie von Ingrid Pohl. Die Vorstellungen – ein Schwank in drei Akten, dessen Handlung in einer Arztpraxis spielt – sind am Samstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr und am Sonntag, 28. Oktober, ab 19 Uhr. Einlass ist eine Stunde früher. Der Eintritt kostet neun Euro.