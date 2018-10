Eschenburg-Eiershausen Das Karfunkel-Figurentheater gastiert am Dienstag, 30. Oktober, mit dem Stück „Yakari – Der kleine Indianerjunge“ in Eiershausen. Beginn ist um 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Karten für 8 Euro gibt es ab 15.30 Uhr nur an der Tageskasse. (red)