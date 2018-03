Theaterverein Wetter zeigt Posse

Die Namen Wilhelm Jacoby und Carl Laufs sagen heute nur noch ganz wenigen Menschen etwas. Ihr 1890 uraufgeführtes Lustspiel „Pension Schöller“ dagegen schon. Neun Mal wurde das Stück seit 1930 verfilmt, 1968 beispielsweise mal mit Willy Millowitsch und 1980 mit Harald Juhnke in der Hauptrolle.

Die nächste Aufführung ist heute Abend ab 20 Uhr in der Stadthalle Wetter

Bis heute steht die Posse in drei Aufzügen auf den Spielplänen der deutschen Bühnen, zur Zeit etwa am Staatstheater Darmstadt. Es ist zudem ein Stück, das aufgrund der völlig überzeichneten und ziemlich schrulligen Charaktere auch sehr gut für Amateurtheater geeignet ist.

„Für mich ist ,Pension Schöller‘ neben ,Charlys Tante‘ und ,Raub der Sabinerinnen‘ die Krone der Komödien aus dem späten 19. Jahrhundert, die man heute noch spielen kann“, sagt Jürgen Helmut Keuchel. Der Schauspieler vom Hessischen Landestheater Marburg inszeniert inzwischen regelmäßig in Wetter. „Pension Schöller“ ist seine zehnte Arbeit mit dem Theaterverein Wetter.

Der feiert mit dem leichten, unterhaltsamen Stück ein großes Jubiläum: Die Posse ist die inzwischen 50. Produktion seit der Vereinsgründung im Jahr 1988. Die Geschichte des Stückes ist schnell erzählt: Philipp Klapproth besucht seinen Neffen Alfred im großen Berlin. Der alte Herr aus der Provinz will endlich einmal etwas erleben, damit er seinen Stammtischkumpels etwas zu erzählen hat. Er will in Berlin echte Irre sehen. Philipp braucht das Geld seines Onkels und jubelt ihm einen ganz normalen Gesellschaftsabend in der Pension Schöller als Irrenhausbesuch unter. Das Ganze klappt recht gut, denn die Gäste der Pension sind – sagen wir einmal – etwas schrullig. Für den Mann aus der Provinz gehen der Großwildjäger, die Schriftstellerin, der Major und ein ständig übender Schauspieler locker als Irre durch. Bis sie ihn auf seinem Landgut besuchen. Freigang? So lange?

„Pension Schöller“ hatte am 16. März Premiere. Weitere Aufführungen in der Stadthalle Wetter sind am 23., 24. und 25. März. Gespielt wird um 20 Uhr, an Sonntagen um 19 Uhr. Karten gibt es im Gardinenstudio Mehring (0 64 23) 66 45 und unter www.theaterverein-wetter.de.