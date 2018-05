Thekenküche soll in den Haushalt

Zu der jüngsten Ortsbeiratssitzung begrüßte Ortsvorsteher Rolf Herrmann Otto-Erich Pfeifer als neues Mitglied. Pfeifer rückt für die durch einen Wohnortswechsel ausgeschiedene Hannah Bernhardt nach. Auch Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) nahm an der Sitzung teil.

Zunächst nahm das Gremium den ersten Nachtragshaushalt der Gemeinde unter die Lupe. Rolf Herrmann führte aus, dass sich durch diesen für den Ortsteil Schlierbach nichts ändere; vielmehr stehe das Zahlenwerk im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet Schillerstraße in Hartenrod.

Wenn für einen Festplatz in Günterod 80 000 Euro aufgewendet werden sollen, so müsste doch auch für Schlierbach eine Ausgabe von etwa 5000 Euro für die Anschaffung einer neuen Thekenküche möglich sein, erklärte der Ortsbeirat. Hintergrund: Die Thekenküche ist marode und stammt aus dem Jahr 1966.

Bürgermeister Schweitzer erläuterte, dass der Dorfplatz Günterod nicht im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt stehe. Daraufhin stellte Herrmann mit einstimmigem Votum des Gremiums den Antrag, die Erneuerung der Thekenküche in dieses Zahlenwerk mit aufzunehmen.

Vorausgegangen war dieser Diskussion die Mitteilung von Schweitzer, dass die Gelder aus der Liquidation des Feuerwehrvereins Schlierbach nicht in Finanzierung der Thekenküche einfließen dürfen. Laut der Finanzbehörde sei die Gemeinnützigkeit nicht gegeben. Eine Kostenstelle für eine solche Anschaffung im aktuellen Haushalt ergebe sich nicht, so Schweitzer. Vielmehr könne das Projekt erst im kommenden Haushaltsjahr abgebildet werden.

Nach einer regen Diskussion votierte der Ortsbeirat einstimmig dafür, der für den 22. September geplanten Rallye Hinterland im Bereich Schlierbach zuzustimmen. Im kommenden Jahr müsse der Veranstalter jedoch über andere Routen nachdenken, damit der Ort nicht wiederkehrend belastet werde, so Herrmann.

Der Ortsvorsteher bat Bürgermeister Schweitzer, in der Schlierbacher Straße besonders in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen vorzunehmen. Durch die derzeitige Umleitung wegen der Sanierung der Bundesstraße 453 sei ein vermehrtes Verkehrsaufkommen festzustellen.

Der Ortsvorsteher bedankte sich beim Bauhof für die Versetzung des Vereinsschaukastens, der bisher am Dorfgemeinschaftshaus angebracht war. Hermann schlug vor, das Backhausmodell auf der neu entstandenen Fläche unterhalb des Dorfgemeinschaftshauses aufzustellen. Ob es wirklich so kommt, steht noch nicht fest: Pfeifer sah noch Diskussionsbedarf.

Ortsvorsteher Rolf Herrmann möchte den Brunnen mit einem Edelstahleinsatz aufwerten

Rolf Herrmann kann sich vorstellen, dass der Brunnen in der Brunnenstraße durch einen Edelstahleinsatz aufgewertet werden könne und will dazu einen Antrag an die Gemeinde stellen.

Johanna Herrmann sprach die Blumenpflanzaktion des Heimatvereins an. Die Betreuung und Pflege der Blumenkästen sei seither durch Ehrenamtliche erfolgt. Es zeichne sich ab, dass dies zukünftig durch die oftmals älteren Bürger nicht mehr möglich sei, sagte sie. Sie regte an, dass die gemeindliche Gärtnerin diese Aufgabe übernehmen solle. Wenn sich keine Lösung abzeichne, müsse die Aktion entfallen. Schweitzer sagte eine Überprüfung bis Mitte Mai zu.