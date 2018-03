Weilburg Bilder zu dem Thema „Aufbau West“ des Zeichners, Malers und Musikanten Gerd Paegert aus der 40-Seelen-Gemeinde Freesdorf bei Luckau in Dahme-Spreewald sind noch bis Mittwoch, 28. Februar, in der Kreissparkasse in Weilburg zu sehen. Diese Ölgemälde regen zum Nachdenken an, wobei der Humor bei verschiedenen Werken im Vordergrund steht. (red)