Limburg Das neunte Semester der Wissenswerkstatt für Kinder beginnt am Samstag, 15. September. Prof. Dr. Stefan Schäfer von der Hochschule Rhein-Mainliest von 11 bis 12 Uhr zum Thema „Euro, Dollar & Co.“ vor. Die Veranstaltungen finden in der Kleinkunstbühne „Thing“ in der Stadthalle statt.