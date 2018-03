Sinn-Edingen Zum Thema „Komm’ runter! - Das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone“ steigt am Sonntag, 4. März, ab 18 Uhr ein „Lichtblick“-Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus in Edingen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe der evangelischen Kirchengemeinde und des CVJM Edingen spricht Harry Voss vom Bibellesebund. Auch Musik und Theater gehören zu diesem Gottesdienst. Für ein Kinderprogramm ist gesorgt. Im Anschluss öffnet das Bistro. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. (red)