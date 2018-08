Theo und Max haben viel nachzuholen

Sie alle lebten zusammen in einem Haus mit nicht artgerechter Versorgung und unkontrollierter Vermehrung, sowie isoliert von der Außenwelt. Mittlerweile sind alle kleinen Hunde bis auf drei, darunter Theo und Max, glücklich in ein neues Zuhause vermittelt. Nun wird es Zeit, dass auch sie ein neues Leben beginnen.

Theo ist geschätzte vier bis fünf Jahre alt und begegnet Menschen sehr freundlich. Seine anfängliche Scheu hat er fast vollständig abgelegt und lässt sich nun gerne streicheln. Theo versteht sich grundsätzlich gut mit seinen Artgenossen. Sein bester Kumpel aber ist Max. Max ist etwa drei bis vier Jahre alt und vielleicht etwas offener als Theo. Auch er liebt den Menschenkontakt. Weil beide kastrierte Rüden sich so gut verstehen, wäre es schön, wenn sie zusammen ausziehen dürften. Dies ist aber nicht zwingend. Ein passender, souveräner Hundekumpel wäre jedoch wichtig für beide.

Theo und Max haben noch nicht viel kennengelernt. Aktuell lernen sie etwas Grundgehorsam. Ihre künftigen Besitzer müssen aber vieles mit ihnen üben, darunter auch die Stubenreinheit und das Alleinbleiben. Das Spaziergehen an der Leine klappt bereits gut. An der Leine und hinter dem Zaun haben die beiden Zwerge indes eine recht große Klappe und fühlen sich stark. Den souveränen Umgang mit fremden Artgenossen und ruhige Hundebegegnungen an der Leine müssen beide also auch noch üben.

Theo und Max wünschen sich ein artgerechtes Zuhause mit viel Aufmerksamkeit wo sie unbedingt als Hund und nicht als „Accessoire“ wahrgenommen werden. Ihre neuen Menschen sollten ihnen helfen, Schritt für Schritt die Welt zu entdecken – sie dabei nicht überfordern, aber auch nicht verhätscheln. Wer sich für Theo und Max interessiert, kann die Chiahuahuas im Kreis-Tierheim in Cappel im Gewerbegebiet „Im Rudert“ kennenlernen. Das Büro ist freitags, samstags und sonntags für Besucher von 15 bis 17 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen ist eine Besichtigung und Tiervermittlung nach Terminvereinbarung möglich. Weitere Infos unter (0 64 21) 4 67 92. (en)