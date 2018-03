Thomas Beck steht weiter an Spitze

An der Spitze des Vereins steht weiterhin Thomas Beck als Vorsitzender. Der Vorstand wird komplettiert von Marco Fischer (stellvertretender Vorsitzender), Mark Sieber (Kassenwart), Michael Krebs (Schriftführer), Uwe Krach (Grundstücksverwalter), Rebecca Michel (Sportwartin), Florian Würz (Jugendwart), Christian Zimmer (Spielwart), Florian Hoffer (Pressewart), Sebastian Stoll (Kulturwart) sowie Jörg Bartschat und Wolfgang Schäfer (beide Beisitzer).

Neue Mitglieder im Jugendbereich

Wie Thomas Beck in seinem Jahresbericht mitteilte, konnte der Tennisclub den negativen Trend der Mitgliederzahlen stoppen und vor allem in der Jugend einige neue Mitglieder hinzu gewinnen. Durch die Kooperationen mit den umliegenden Schulen will der Verein auch weiterhin Kinder und Jugendliche für den Tennissport begeistern. Zudem wird in diesem Jahr ein Mentorenprogramm eingeführt. Erfahrene Vereinsmitglieder werden Neuzugänge betreuen und im Vereinsleben integrieren.

Sportlich gesehen verlief das Jahr für den Tennisclub stabil. Sportwart Mark Sieber vermeldete bei neun angetretenen Mannschaften einen Aufstieg (Herren 30 in die Bezirksoberliga) sowie einen Abstieg (Damen I aus der Bezirksoberliga). Für den Wettspielbetrieb im Jahr 2015 wurden wieder neun Mannschaften, davon ein Team im Jugendbereich, gemeldet. Die Clubmeisterschaften starten Mitte Mai, die Endspiele sind für Mitte September geplant. Im Mixed-Wettbewerb, der an einem Wochenende stattfindet, sollen auch Paarungen aus benachbarten Vereinen eingeladen werden.

Auch Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder standen auf der Tagesordnung. So wurden Horst Redecker, der dem Club bereits seit einem halben Jahrhundert die Treue hält, sowie Manfred Müller, Christian Schäfer, Anna-Lena Schwender und Manfred Seidel, die allesamt seit zehn Jahren Mitglied im Verein sind, ausgezeichnet.

Ein weiteres Thema der Versammlung war die Renovierung der Küche im Clubhaus. Thomas Beck hob besonders die tatkräftige Unterstützung der Vereinsmitglieder hervor.

Die Saisoneröffnung unter dem Motto "Deutschland spielt Tennis" findet am Samstag, 25. April, statt. Hierzu lädt der Verein alle Mitglieder, aber auch am Tennissport interessierte Besucher, ein. Außerdem stehen in diesem Jahr das traditionelle Sommerfest und die Vereinsmeisterschaften auf dem Programm.