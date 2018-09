Tierfutter wird knapp

Besitzer von Rindern, Pferden und anderen Tieren, die im Winter Heu oder Silage benötigen, sollten sich also bereits jetzt darum kümmern, noch genügend Vorräte anzulegen. „Der lange, trockene Sommer hat dafür gesorgt, dass die Ernten im Allgemeinen sehr schlecht ausgefallen sind. Das betrifft natürlich auch das Gras, was dann normalerweise im Winter in Form von Heu an die Tiere verfüttert wird“, sagt Heinz Schreiber, Veterinärdezernent des Lahn-Dill-Kreises.

Tierhalter sollten bedenken, dass die kommende Zufütterungsphase voraussichtlich länger dauern wird, da sie zum Teil schon begonnen hat. Es gibt keine zentrale Bezugsstelle für Futter. (red)