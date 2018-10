Tikato-Partner Yanogo verstorben

Um ihn trauern seine Frau Leocadie, drei Kinder mit ihren Familien und drei Enkel. Yanogo wollte noch im Juni nach Wetzlar kommen und alles war von beiden Seiten geplant. Yanogo beriet zu Beginn die Tikato-Gruppe in ihren Projekten des Ackerbaus und der Nahrungsmittelsicherung aus ökologischer Sicht als Direktor des Ökologischen Zentrums Albert Schweitzer in Ouagadougou.

Seit vielen Jahren sind es die Projekte in Tiguendalgue, einer Region nahe der Hauptstadt Ouagadougou, in der die kleine Organisation „Teenb-Keta“ („Die Hoffnung bleibt“) viele Gemeinden unterstützt – wie zum Beispiel „Mare“ zur Wassernutzung, Solarenergie für Kirche und Dorf, die Bienenzucht oder die Seifenproduktion durch Frauenkooperativen, Mangotrocknung,die Arbeit mit Eseln, ein Fußballplatz, eine große Entbindungsstation und dazu gehörende Wohnhäuser für Hebammen.

Das aktuelle Projekt, der Kindergarten-Anbau, war Michael Yanogo ein besonderes Anliegen und wird von vielen Gemeinden in Wetzlar und im Raum Gießen unterstützt. Das wird auch weiterhin von Tikato unterstützt.

Yanogos Blick galt auch immer Kindern und Jugendlichen in den deutschen Partnerregionen. So besuchte er die Launsbacher Grundschule und die Wetzlarer Goetheschule mehrmals, um in direkten Kontakt mit den jungen Menschen zu kommen. Die Superintendenten Roland Rust und Jörg Süß, früher Dieter Abel und Ute Kannemann, ließen sich bei seinen zahlreichen Besuchen von Burkina Faso berichten und standen in einem partnerschaftlichen Austausch.

Seit 2007 stand Yanogo im engen Kontakt mit Menschen aus der Region zwischen Gießen und Braunfels

Yanogo referierte schon 2007 in Burgsolms als Experte anlässlich der Synode „Globalisierung und Armut“ aus westafrikanischer Sicht. „Mit Michael Yanogo ist ein sehr treuer Freund und verlässlicher Weggefährte von uns gegangen. Er hat uns bei den Aufenthalten in Burkina Faso immer einen besonderen und tiefen Einblick in die Welt, Kultur und Mentalität der Menschen in Burkina Faso ermöglicht. Dadurch konnte eine Partnerschaft auf tatsächlicher Augenhöhe entstehen“, so die Tikato-Vorsitzende und langjährige Freundin des Hauses Yanogo, Heidi Stiewink. „Wir werden seine Ziele von unserer Warte aus weiter mit verfolgen“, versichert sie.

Stiewink möchte mit Wilhelm Wilmers im Dezember das Grab von Michael Yanogo besuchen. Die Beisetzung findet heute um 12 Uhr in Tiguendalgue statt. (sti)