Tim Strassheim

Sportredakteur

Geboren am 26. September 1985 in Wetzlar, Abitur an der Weidig-Schule in Butzbach 2005. Aufgewachsen in Oberkleen (Gemeinde Langgöns). Studium der Politikwissenschaft sowie Neuere Geschichte und Sportwissenschaft, das er im Januar 2012 mit Magister abschloss. Erste journalistische Erfahrungen ab 2006 vor allem als freier Mitarbeiter der Sportredaktion und in der Lokalredaktion in Wetzlar. Von Januar bis Dezember 2012 zudem Assistent der Lokalredaktion. Dazu Praktikum in der Presseabteilung der Stadt Kassel. Volontariat bei der Zeitungsgruppe Lahn-Dill bis Dezember 2014. Seit 1. Januar 2015 Redakteur in der Sportredaktion.