Tipp  Närrischer Nachwuchs feiert am Sonntag

Auch an diesem Wochenende sind vielerorten die Karnevalsfans in Aktion – heute vor allem der närrische Nachwuchs. Bunt kostümiert feiern können Jungen und Mädchen am Sonntag, 4. Februar, unter anderem beim Sport- und Spielfest des Turn- und Sportvereins in Hörbach ab 14.11 Uhr in der Mehrzweckhalle (Eintritt 1,50 Euro), beim Kinderfasching des Karnevalvereins in Bellersdorf ab 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (Eintritt für Kinder frei, Erwachsene 2 Euro) und bei der Kindersitzung des Gesangvereins „Deutsche Einheit“ in Fleisbach ab 15.11 Uhr im Bürgerhaus des Sinner Ortsteils (Eintritt 1,50 Euro Kinder, 3 Euro Erwachsene). Helau! (w)