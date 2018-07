Tipps zum Energiesparen

Marburg Eine kostenlose Energiesprechstunde bietet der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit der Verbraucherzentrale Hessen an. Der Energieberater Norbert Muth gibt Auskunft und Tipps zu baulichem Wärmeschutz, regenerativen Energien, Haustechnik und Stromverbrauch. Die Sprech- stunde findet am Donnerstag, 2. August, von 14 bis 18 Uhr beim beim Fachdienst Klimaschutz und Erneuerbare Energien des Kreises in Marburg (Hermann-Jacobsohn-Weg 1) statt.