Toben, krabbeln, Spaß haben

Für Kinder bis zehn Jahre ist der Winterspielplatz am Freitag, 23. Februar, und Samstag, 3. März, jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Nicht schulpflichtige Kinder können ihn zudem am Dienstag, 20. Februar, und Mittwoch, 28. Februar, in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr nutzen. Neben einer Rollenrutsche gibt es eine große Hüpfburg und ein „Kiddy Ride“. Auch Bastler und Legofreunde kommen auf ihre Kosten. Für die Kleinsten gibt es eine Krabbelecke. Und in der Fotobox können besondere Erinnerungsfotos geschossen werden. Zum Abschluss erwartet die Kinder am 3. März eine besondere Überraschung. Der Eintritt ist frei. Hausschuhe sollten mitgebracht werden. (val)