Tobias Erbe dirigiert seit 20 Jahren

An der Spitze des Vereins bleibt Jürgen Metzler als Vorsitzender. Andreas Dern (stell­vertretender Vorsitzender), Adalbert Hirschberger (Kassierer), Dieter Lang (Schriftführer) sowie die Beisitzer Uwe Weber (Fahnenträger) und Markus Förster (Notenwart) komplettieren den Vor­stand. Die neuen Kassenprüfer sind Marian Nagel und Wolfgang Metzler.

Horst Heise und Dieter Lang fehlen nur zweimal

Geehrt wurden die „Sänger des Jahres“. Dabei handelt es sich um Horst Heise, Dieter Lang (beide zwei Fehlstunden), Andreas Dern (drei Fehlstunden) sowie Markus Förster (fünf Fehlstunden). Sie erhielten jeweils einen Ring Fleischwurst mit Senf.

Eine süße Überraschung gab es für den Dirigenten Tobias Erbe, der jede Woche aus Mainz kommt und den Chor­gesang in Weilmünster aufrecht hält. Er führt seit 20 Jahren beim „Echo“ den Stab. Als Dank bekam er eine Torte mit 20 brennenden Kerzen überreicht. Der gebürtige Elkerhäuser lobte den Gemein­schaftssinn der zwölf aktiven Sänger. Am Volkstrauertag sei der Chor in drei verschiedenen Orten aufgetreten. Ehrenmitglied Hermann Schäfer erhielt für seine Unterstützung eine Armbanduhr.

Kritisch äußerte sich Jürgen Metzler zu den Beitragserhöhungen des Deutschen und Hessischen Sängerbundes. Sie seien für kleine Verei­ne schwer zu stemmen. (red)