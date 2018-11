Töne fürs Tierheim

Dillenburg-Oberscheld „Wuffstock – das Benefizkonzert für das Tierheim Dillenburg“ steht in den Startlöchern: Am Samstag, 10. November, rocken drei Bands für die Einrichtung und ihre tierischen Bewohner. Los geht´s um 20 Uhr in der Glück-Auf-Halle in Oberscheld, Einlass ist ab 19.30 Uhr.