Tom Daun spielt in Biedenkopf

Biedenkopf Virtuose Harfenklänge mit Tom Daun gibt es am Sonntag, 28. Oktober, ab 17 Uhr im Rahmen der Reihe „Herbstabende“ im Hinterlandmuseum Schloss Biedenkopf zu genießen. Der Eintritt kostet zehn Euro. Kartenvorbestellungen sind unter & (06461) 924651 und via E-Mail an hinterlandmuseum(at)marburg-biedenkopf.de möglich. (red)