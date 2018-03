Tom Schmidt ist bereit für die nächsten Ziele

Doch nicht nur das. Zusätzlich nahm der 19-Jährige vom Judo-Club (JC) Wetzlar an der U 21-Weltmeisterschaft im Ju-Jutsu in Abu Dhabi teil – und war erfolgreich.

Sechs Tage verbrachte der im Wetzlarer Stadtteil Nauborn lebende Schmidt in den Vereinigten Arabische Emiraten, um Deutschland würdig zu vertreten. An seiner Seite: Sein Heimcoach Mike Hartmann, der gleichzeitig auch Bundestrainer in der Disziplin Newaza ist – jene Disziplin, in der auch Schmidt am persischen Golf an den Start ging.

Im Einzel in der Gewichtsklasse 69 Kilo ging es für den Wetzlarer zunächst gegen einen Kontrahenten aus Israel. Da keiner in diesem Duell den entscheidenden Punkt setzen konnte, wurde der Israeli, der leichte Vorteile auf seiner Seite hatte und später Bronze holen sollte, zum Sieger erklärt. Was der 19-Jährige kann, zeigte er in seinem zweiten Kampf, als er gegen seinen Widersacher aus Kasachstan einen Blitzstart hinlegte und nach Zählern mit 4:0 in Führung ging. „Danach bin ich aus dem Tritt gekommen“, berichtet Schmidt, der zudem auf dem Kopf aufschlug. Doch er hielt durch. Am Ende gewann er noch 6:5. Nach einer Niederlage gegen einen Teilnehmer aus Kirgisistan, mit dem er auf Augenhöhe war, kam für den Domstädter das Aus. „Ich hätte mir schon mehr erhofft“, sagt er ehrlich.

Dennoch spricht Schmidt vom bisherigen Höhepunkt seiner Karriere. Und das nicht ohne Grund. Denn im Teamwettbewerb sollte die deutsche Mannschaft für ordentlich Furore sorgen. Nachdem in der Runde der besten vier Russland knapp besiegt wurde (4:3), warteten im Finale die Belgier, die sage und schreibe drei Weltmeister stellten. Deutschland schaffte die große Überraschung und behielt mit 4:3 Punkten die Überhand. „Schon nach dem Halbfinalerfolg waren wir glücklich, dass wir mindestens Silber haben. Belgien war klarer Favorit“, sagt Schmidt, der im Teamwettbewerb in der Disziplin Newaza Ersatzmann war. Für ihn kein Problem: „Natürlich wollen alle kämpfen. Aber ich habe nicht gehofft, dass ich durch eine Verletzung zum Einsatz komme.“

Im Teamwettbewerb gibt es Gold

Im Alter von viereinhalb Jahren fing Schmidt mit Kampfsport an, seit 2015 kümmert sich Mike Hartmann um den Nauborner. Der Werner-von-Siemens-Schüler erinnert sich noch gut an sein erstes Turnier. „Das waren die offenen deutschen Meisterschaften in Nürnberg. Ich hatte mehr Bammel als jetzt bei der WM und bin nach zwei Duellen rausgeflogen.“ Doch schon bald stellten sich die ersten Erfolge ein: Bei den „Deutschen“ in Limburg holte er den Titel in der Klasse bis 69 Kilogramm, bei den German Open, einem Weltranglistenturnier reichte es für Silber (bis 62 Kg). Beim letztgenannten Ereignis ging es um wichtige Punkte für die World Games, die 2021 in den USA in Alabama geplant sind. Der 19-Jährige schließt nicht aus, dort dabei zu sein: „Man muss immer ein großes Ziel vor Augen haben“, sagt er selbstbewusst.

Doch bevor es tatsächlich noch einmal so weit sein könnte, steht für Schmidt der nächste Lebensabschnitt bevor. 2019 geht es ins Ausland. Erst nach Brasilien, dann in die USA. Ju-Jutsu wird er weiterhin machen. „Da sind die Strukturen sehr professionell“, weiß er.

Bis es so weit ist, arbeitet Schmidt weiterhin in Deutschland hart an sich. Sechsmal die Woche trainiert er auf der Matte in Wetzlar, Offenbach und Dillenburg. Dazu kommen noch Einheiten im Kraftraum oder Konditionsarbeit. 15 bis 20 Stunden Training sind für ihn keine Seltenheit. 2024 findet Olympia in Paris statt. Vier Jahre vorher wird Karate das erste Mal bei den Spielen in Tokio dazugehören. Nicht auszuschließen, dass die Zuschauer in Frankreich Ju-Jutsu zu sehen bekommen. Vielleicht auch mit Schmidt.