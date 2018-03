TonART singt in der Martinskirche

Auftritt Frauenchor will neuen Sängerinnen die Angst nehmen und lädt im nächsten Jahr zum Singsamstag ein

Der Frauenchor TonART macht mit seinem Auftritt beim "Einkauf bei Kerzenschein" Werbung für sich und will potenziellen neuen Sängerinnen die Angst nehmen. (Foto: Valentin)

Gladenbach Der Frauenchor TonART will den "Einkauf bei Kerzenschein" dazu nutzen, potenziellen neuen Sängerinnen die Angst vor dem ersten Schritt zu nehmen. Das Ensemble gestaltet am Samstagabend wieder die musikalische Andacht in der Martinskirche.