TonART sucht Sänger für Projekt

Bei der Aktion „Einkauf bei Kerzenschein“ im Dezember 2017 machte der Frauenchor TonART erstmals auf sein Vorhaben aufmerksam. In der voll besetzten Martinskirche gestalteten die Sängerinnen wieder eine musikalische Andacht. Dafür hatten sie sich die Unterstützung des Gesangvereins Liederkranz Wilsbach geholt. Dieser Chor wird ebenfalls von Simone Jung geleitet.

TonART und Liederkranz haben nun Großes vor: Sie wollen gemeinsam am 15. und 16. Juni 2019 Konzerte in der katholischen Kirche in Gladenbach gestalten. „Es war schon immer mein Traum, mal einen Chor mit über 100 Sängerinnen und Sängern zu dirigieren“, sagte Simone Jung beim Auftritt der beiden Ensembles vor vier Monaten. Sie warb schon damals dafür, dem für die Konzerte geplanten Projektchor beizutreten.

Diesen Aufruf erneuerte nun TonART-Vorsitzende Ulrike Etzelmüller in der Jahreshauptversammlung des Frauenchors: „Wir möchten einen Projektchor mit sangesfreudigen Männern gründen, alle Männer können bei uns mitmachen.“

Der musikalische Startschuss soll nach der Sommerpause im August erfolgen. Anfangs wird es wohl alle drei Wochen immer freitags eine Singstunde geben – abwechselnd in Gladenbach und in Wilsbach. „2019 werden die Übungstermine dann intensiviert“, kündigte Simone Jung an.

Für dieses Jahr erwartet die Sängerinnen ein „normales“ Programm. Dazu gehören am 21. April ein Abstecher nach Wilsbach zum Konzert des Gesangvereins Liederkranz, die Teilnahme am Freundschaftssingen anlässlich des 125-jährigen Bestehens des MGV Altenkirchen am 10. Juni, der Kirschenmarkt-Festzug am 1. Juli und die Neuauflage von „Einkauf bei Kerzenschein“ am 1. Dezember in Gladenbach.

TonART-Familie ist gewachsen: Zehn neue Sängerinnen haben sich 2017 dem Chor angeschlossen

Im Vorjahr standen bei „TonART“ unter anderem ein Stimmbildungsseminar sowie auch einige gesellige Veranstaltungen an. Neben einer Winterwanderung und einer Tagesfahrt nach Frankfurt mit einem anschließenden Besuch des Musicals „Wie im Himmel“ bei den Bad Vilbeler Festspielen durfte dabei auch die Familiengrillfeier in der Schutzhütte in Friebertshausen nicht fehlen.

„Diese Grillfeier ist immer eine schöne Gelegenheit, damit sich auch die Familien der einzelnen Sängerinnen kennenlernen können und sich so auch Freundschaften entwickeln. Außerdem konnten wir unseren Männern und Kindern an diesem Tag zeigen, was wir jeden Montagabend in den Singstunden machen und welche Lieder wir üben“, sagte Ulrike Etzelmüller.

Noch aus einem Grund ist dieser Familientag wichtig: Er soll auch dazu beitragen, die Gemeinschaft im Chor weiter zu festigen. Denn die TonART-Familie ist gewachsen. Nach einem Aufruf haben sich im Laufe des vergangenen Jahres zehn neue Sängerinnen dem Frauenchor angeschlossen.

Sie fühlen sich in der Vereinsgemeinschaft wohl und gut aufgehoben. „Wir sind wirklich sehr freundlich aufgenommen worden und haben viel Unterstützung erhalten, dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, so das Lob der „Neuen“ in der Jahreshauptversammlung.

„Da viele Chöre mit einer sinkenden Zahl an Sängerinnen und Sängern zu kämpfen haben, sind wir natürlich sehr froh, dass wir so viele neue Mitglieder gewinnen konnten“, sagte Dirigentin Simone Jung.

Der Vorstand zeichnete die „Königinnen der Singstundenbeteiligung“ aus. Dies sind Gundula Schönauer, Heike Becker, Elke Staubitz und Bärbel Wolfgram.

„Ebenso geht ein großes Lob und viel Dank an unsere Dirigentin Simone Jung. Du hast uns wieder gut durch das vergangene Jahr geführt und wir freuen uns mit dir gemeinsam auf unser großes Projekt 2019“, sagte Ulrike Etzelmüller.

Informationen zum Frauenchor gibt es im Internet: www.tonart-gladenbach.de.