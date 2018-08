Trachtenmode ist zeitlos

Diese Feststellung macht eine wahre Expertin für Trachtenmoden. Ursula Schmidt betreibt nicht nur seit 19 Jahren „Uschis Trachtenalm“ in Laubach, sondern seit gut drei Jahren auch die Trachtenalm in der Hauptstraße 25 in Dillenburg.

„Modische Aktualität und Qualität sind uns ein besonderes Anliegen“, sagt Ursula Schmidt, die sich durch Messebesuche im In- und Ausland darüber informiert, was in ist.

Die aktuellen Dirndl überzeugen mit sanften Tönen und Blumenprints

Wer es fetzig-rustikal mag, wird hier in der Trachtenalm ebenso fündig wie Kunden, die es eher modisch-elegant oder sportlich-leger mögen. Hunderte von Dirndl in verschiedenen Farben und Längen bis Größe 54 stehen zur Auswahl. Das Herrensortiment reicht bis Größe 66.

In der nun einsetzenden heißen Phase der Wiesn- und Oktoberfeste sind Dirndl und Lederhose ein absolutes Must-have beim Feiern. Auch zu Hochzeiten, Geburtstagen und Kirmesveranstaltungen ist das bajuwarische Outfit angesagt.

„Die Zeit von billigen und schlecht sitzenden Partydirndl ist vorbei“, hat Ursula Schmidt festgestellt. „Egal, zu welchem Stoff man greift, Qualität und Verarbeitung stehen 2018 im Vordergrund.“ Die aktuellen Dirndl überzeugen mit sanften Tönen und Blumenprints. Die zarten Töne passen zu jedem Hautton und jeder Haarfarbe. Die Dirndl in soften Farben lassen ihre Trägerinnen wie eine Prinzessin strahlen.

Auch 2018 nicht aus der Trachtenmode wegzudenken ist die gute, alte Baumwolle. Sie ist und bleibt ein Klassiker bei den Trachtenstoffen. Der Stoff ist sehr unkompliziert. Da wandert das Dirndl oder Trachtenhemd schnell in die Waschmaschine und kann am nächsten Tag wieder zum Einsatz kommen.

Für festliche Anlässe, weiß Expertin Schmidt, greifen Madl und Buam zu edlen Stoffen wie Seide und Brokat. Hier soll es bei Dirndl und Westen ja möglichst hochwertig zugehen. Vorteil der Seidentracht ist der ewige Glanz, dieser unterstützt den festlichen Look.

Junge Mädels und Teens können auch weiterhin Mini tragen. Jedoch sollten bei Minimode auch die Beine top sein, sonst lieber ein wenig länger wählen.

Noch immer beherrscht die Midilänge die Dirndlmode. Die Knie umspielende Länge ist für viele Dirndl-Liebhaberinnen die ideale Variante, weil sie kleine Makel charmant kaschiert.

Die Geheimwaffe für ein schönes Dekolleté ist ein passender Dirndl-BH. Er ist darauf ausgerichtet, die Vorzüge des Dirndls beziehungsweise seines Dekolletés optimal zur Geltung zu bringen. Zu einem Dirndl gehört die passende Dirndlbluse, die es für die Trägerin in verschiedenen Farben und Variationen gibt.

Burschen greifen auch diese Saison zur kurzen oder knielangen Lederhose. Die Hosen schauen nicht nur fesch aus, sondern sind auch für den Einsatz im Festzelt ideal. „Ganz wichtig“, sagt Ursula Schmidt, „ist die Lederqualität.“ Schweins- und Rindsleder ist ein absolutes No-Go. Aufgrund der grobporigen Struktur reißt es sehr schnell. Zudem ist es nicht weich, sondern papierig und so knittert es. Geht es um Qualität, kann man mit Ziegenleder nichts falsch machen. Die Hosen haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und halten ewig.

Sie sind in verschiedenen Brauntönen erhältlich. Mit einem karierten Hemd, Weste, Socken und Haferlschuhe ist Mann für die Wiesn gut gerüstet.

Alternativ gibt es für die Damen auch Lederhosen in verschiedenen Farben mit passenden karierten Blusen, T-Shirts und Schuhen. (red)