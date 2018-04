Trachtenpuppen ansehen

Weilburg Die Trachtenpuppensammlung des Bundes der Vertriebenen im Komödienbau in Weilburg ist eine Augenweide. Interessierte können sich diese Ausstellung an den Sonntagen des 15. April, 13. Mai und 10. Juni jeweils von 14 bis 16 Uhr anschauen. Trachten sind Kulturgüter vieler Völker. Bis zum 14. Jahrhundert gab es eigentlich nur Trachten. Erst dann hielt die wechselnde Mode Einzug in Europa. Vor allem das Volk auf dem Lande hielt auch weiterhin an seinen Trachten fest. (red)