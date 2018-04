Transporter bleibt an Brücke hängen

Laut Polizei hatte der Fahrer des Autotransporters entweder die Gesamthöhe seines Fahrzeugs unterschätzt oder die Durchfahrthöhe der Fußgängerbrücke über die B 3 zur Frauenbergstraße falsch eingeschätzt.

Letztendlich ging der Unfall des Autotransporters, der an der Brücke hängen blieb, noch recht glimpflich ab. Der Transporter auf der oberen Ladefläche fiel nicht herunter und an der Brücke entstand augenscheinlich kein Schaden.

Der Unfall auf der Straße Am Krekel war am Mittwoch, 4. April, gegen 16.50 Uhr. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 1700 Euro. An dem Auflieger des Autotransporter riss ein Brüstungsteil ab, an dem oben aufgeladenen Renault Traffic entstanden Schäden an der Frontscheibe, dem Dach und den beiden Vordertüren. (red)