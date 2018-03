Trio spielt in Marburg Kammermusik

Dessen ausdrucksstarkes Zusammenspiel sollen das Publikum begeistern. Mit Noé Inui an der Violine, Benedict Kloeckner am Violoncello und Vassilis Varvaresos am Klavier haben sich in diesem Trio drei national wie international ausgezeichnete Solisten zusammengefunden, um gemeinsam ihrer Leidenschaft für die Kammermusik nachzugehen.

Mit Franz Schuberts Klaviertrio Es-Dur Nr.2 op. 100 wird das wohl monumentalste Werk der gesamten Klaviertrioliteratur erklingen, das aufgrund seiner Vielschichtigkeit und seines musikalischen Reichtums Vielen als ein Nonplusultra der romantischen Kammermusik gilt. Ebenfalls zu Gehör kommen wird das Klaviertrio Nr.1 F-Dur op. 18 des französischen Romantikers Camille Saint-Saëns, ein frisches, jugendlich überschwängliches Frühwerk des Komponisten.b

Wie üblich findet um 19 Uhr am Konzertabend im Aktionsraum 2 des Erwin-Piscator-Hauses eine kostenfreie Einführung in die aufgeführten Werke statt. Karten gibt es ab 20 Euro über Marburg Stadt und Land Tourismus im Erwin-Piscator-Haus, online über Reservix, beim Konzertverein unter karten@marburger-konzertverein oder an der ab 18.30 Uhr geöffneten Abendkasse. (red)