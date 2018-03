Trotz Arthrose schmerzfrei sein

In Kooperation mit den Initiatoren der Lahntaler Gesundheitstage beschreibt Privatdozent und L&B-Schmerztherapeut Dr. Günther Heubgen vom Verein Reha-Sport Beselich am Samstag, 31. März, ab 10 Uhr in seinem Vortrag „Schmerzfrei trotz Arthrose“ den Aufbau und die Funktionsweise von Gelenken und erklärt, was Arthrose ist, wie sie sich entwickelt und was jeder selbst ohne großen Aufwand täglich zu Hause tun kann, um die Schmerzen zu beseitigen und den Verlauf der Arthrose zu stoppen. Er geht auf die Schmerztherapie mit Osteo­pressur, Faszienrollmassagen so­wie Engpassdehnungen ein. Für die Besucher gibt es kostenloses Aquion-Aktivwasser.

Die informative Veranstaltung findet im ersten Stock in der Heerstraße 112 in Runkel statt. Der Eintritt ist frei. Da die Plätze begrenzt sind, sind Anmeldungen ab sofort unter Tel. (06482) 9490046 und auch per E-Mail an info@lahntaler-gesundheits­tage.de möglich. (red)