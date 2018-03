Trotz Prothese mitten im Leben

Sich mit dem Verlust eines Teiles oder gar des ganzen Beins auseinanderzusetzen, die Kraft für eine Rehabilitation aufzubringen und mit einer Prothese leben zu lernen, ist nicht leicht. Einfühlsame Ärzte und Therapeuten und vor allem Orthopädietechniker, die eine individuelle Versorgung mit einer Prothese übernehmen, sind dabei das A & O.

Orthopädietechnikermeister Lothar Döring, der seit 18 Jahren in seiner eigenen, barrierefreien Fachwerkstatt tätig ist und auf 30 Jahre Berufserfahrung zurückblickt, ist in diesem Falle ein verlässlicher und versierter Ansprechpartner, der seine Kunden von Anfang an betreut. Er nimmt sich viel Zeit für persönliche Beratung und kommt auch nach Hause, in Kliniken oder Senioren- und Pflegeheime.

Lothar Döring versteht sein Handwerk und hält sich mit ständiger Fortbildung immer auf dem aktuellen Stand der Technik. Der Experte hat sich auf die Herstellung von Oberschenkelprothesen, Knie-Ex-Prothesen und Unterschenkelprothesen sowie Badeprothesen spezialisiert, die er in seinem präqualifizierten Betrieb nach den individuellen Bedürfnissen passgenau herstellt.

Lothar Döring bietet seinen Kunden einen umfangreichen Service rund um die Groß- und Klein-Orthopädie an und hat in seiner breiten Produktpalette orthopädische Schuheinlagen, Sporteinlagen, Igli Carboneinlagen, Orthesen, Bandagen, Sportbandagen, Kompressionsstrümpfe, konfektioniert oder in Maßanfertigung namhafter Hersteller, vorrätig. Auch Alltagshilfen wie Therapiemittel, Gehhilfen und Gehstützen gehören dazu. Lothar Döring ist Leistungserbringer der Krankenkassen.

Die Geschäftsräume des Meisterbetriebs sind montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet und nach Vereinbarung. Parkplätze stehen direkt vor dem Eingangsbereich zur Verfügung.

Weitere Infos gibt es unter www.orthopaedie-doering.de.

Kontakt: Lothar Döring Orthopädietechnik, Grundstraße 63, 35606 Solms-Oberbiel, Tel. (06441) 567364, mobil: (0177) 5226618. (hp)