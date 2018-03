Turn- und Sportverein dankt treuen Mitgliedern

WEILBURG-GAUDERNBACH Ehrungen langjähriger Mitglieder haben im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Turn- und Sportvereins Gaudernbach gestanden. So wurden Rudi Feickert, Eva Piasta, Axel Möller, Rudi Steuernagel, Gerold Zeiler (alle 50-jährige Mitgliedschaft), Michael Bergner, Hans-Dieter Kämmer, Peter Püchner, Richard Vestring, Franz Vinter (alle 40-jährige Mitgliedschaft) sowie Andy Engelmann (25-jährige Mitgliedschaft) ausgezeichnet. Als Dank für ihre Treue zum Verein überreichten Vorsitzender Sascha Schuwald und dessen Stellvertreter Lars Engelmann den Geehrten eine Urkunde. Der Verein hat 307 Mitglieder und folgende Abteilungen: Fußball, Tischtennis, Zumba, Gymnastik, Line-Dance und Kinderturnen. Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Meisterfeier der beiden Fußballteams der Spielgemeinschaft Gaudernbach/Has­selbach in der C-Liga und Reserverunde. Auch in diesem Jahr wird es eine Oktoberfest-Kirmes mit einem Konzert der Blaskapelle "Dicke-Backe-Attacke" und einem Mundartvortrag geben. Die Tischtennis-Jugendabteilung sucht einen neuen Trainer. Die Line-Dance-Gruppe hat ihr Training aufgenommen und sucht neue Tänzer. Die Kinderturngruppe trifft sich mittwochs von 17 bis 19.15 Uhr im Bürgerhaus. Unser Bild zeigt (v. l.) Sascha Schuwald, Andy Engelmann, Peter Püchner, Michael Bergner, Gerold Zeiler und Lars Engelmann. (red/Foto: privat)