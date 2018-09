Turner hoffen auf volle Halle

Biedenkopf (cyx). Die Bundesliga-Turner der KTV Obere Lahn blicken dem ersten Heimwettkampf in Biedenkopf entgegen: Am 2. Mai treten die "Titanen" zum Saisonauftakt gegen die KTV Straubenhardt mit Aushängeschild Marcel Nguyen an.

Copyright © mittelhessen.de 2015